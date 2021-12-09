В "Спартаке" не удивились решению КДК не отменять красную карточку Соболеву

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Руководство московского клуба "Спартак" не удивилось решению контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) не отменять прямую красную карточку, показанную нападающему команды Александру Соболеву. Об этом журналистам сообщил глава пресс-службы красно-белых Дмитрий Зеленов.

В четверг КДК на своем заседании решил не отменять удаление Соболева в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с "Ахматом" (2:1).

"Решение КДК нас расстроило, но не удивило", - сказал Зеленов.

"Спартак" располагается на девятой строчке турнирной таблицы, набрав 23 очка в 17 матчах. В следующем туре подопечные Руя Витории сыграют на выезде с "Сочи" 13 декабря, перед этим московской команде предстоит встретиться 9 декабря в гостях с польской "Легией" в заключительном матче группового этапа Лиги Европы.