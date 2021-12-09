Российские тяжелоатлеты намерены отобраться на Олимпиаду-2024 во всех весовых категориях

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /ТАСС/. Федерация тяжелой атлетики России (ФТАР) ставит задачу перед национальной командой отобраться на Олимпиаду 2024 года в Париже во всех восьми весовых категориях. Об этом ТАСС сообщил президент ФТАР Максим Агапитов.

На Играх в Токио российская тяжелая атлетика из-за прошлых допинговых скандалов была ограничена в своем представительстве двумя спортсменами (одним мужчиной и одной женщиной).

"От тренерского штаба и нашей обновленной сборной России мы ждем не только медалей и побед на чемпионатах мира и Европы, но и отбора команды в полном составе (4 мужчины и 4 женщины - прим. ТАСС) на Олимпийские игры - 2024, - сказал Агапитов. - Как и все наши болельщики, мы не безосновательно рассчитываем на главную награду олимпийского цикла - золото Парижа".

Глава ФТАР добавил, что состав национальной сборной по тяжелой атлетике в новом олимпийском цикле обновится на 50%. "Сборную пополнили перспективные юниоры, среди которых Артур Бабаян, Зулфат Гараев, Роман Чепик, Яна Сотиева, Дарья Ахмерова, Евгения Гусева и другие. На треть обновляется тренерская группа и группа специалистов, которые непосредственно принимают участие в подготовке атлетов", - подчеркнул собеседник ТАСС.

"После череды допинговых скандалов 2008-2015 годов, дисквалификаций и отстранений российских тяжелоатлетов от Олимпийских игр 2016 и 2020 годов Федерация тяжелой атлетики России под руководством РУСАДА [Российского антидопингового агентства] обновила антидопинговую работу. Как я уже заявлял ранее, количество положительных допинговых проб у российских атлетов на международных соревнованиях сократилось до нуля, а это восстанавливает нас в правах на Олимпиаду-2024", - добавил Агапитов.

"В основном мужском и женском составах находятся на подготовке к чемпионатам мира и Европы по 12 человек (10 основных и 2 запасных). Суммарно в состав сборной сейчас входит более 550 человек из 58 регионов и полсотни обслуживающего персонала (тренеры и специалисты). Опорными регионами для обновленных сборных по тяжелой атлетике в новом олимпийском цикле остаются Чеченская Республика, Татарстан, Мордовия, Башкирия, Чувашия, Северная Осетия, Краснодарский и Пермский края, Владимирская, Курская, Липецкая, Самарская и Курганская области, Ханты-Мансийский автономный округ и Москва. Спортсмены из этих регионов сейчас составляют более половины всего численного состава команды", - заключил глава ФТАР.