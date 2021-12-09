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Футбол в России

ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на одну игру за нарушения в матче с "Зенитом"

Такое наказание наложено на клуб за необеспечение безопасности
© Сергей Фадеичев/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Футбольный клуб ЦСКА наказан закрытием фанатской трибуны на два матча, один из которых условно, в связи с нарушениями, допущенными на игре 16-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги с петербургским "Зенитом". Об этом журналистам сообщил председатель Контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза Артур Григорьянц.

"За необеспечение безопасности запретить допуск зрителей на все секторы трибуны А на два домашних матча [ЦСКА]. При этом запрет на матч 18-го тур считается реальным исполнением. А санкцию на второй матч считать условной", - сказал Григорьянц.

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