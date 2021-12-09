Футболист "Уфы" Кротов дисквалифицирован на три матча за грубую игру во встрече с "Динамо"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза (КДК РФС) дисквалифицировал нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова на три матча. Об этом журналистам сообщил глава комитета Артур Григорьянц.

В воскресенье московское "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова, который опасно сыграл против Себастьяна Шиманьского.

"Кротов удален за серьезное нарушение правил, - сказал Григорьянц. - Получили от "Динамо" медицинское заключение, где говорится о частичном разрыве связок правого голеностопа. Согласно регламенту, применяется санкция в три матча. Если Шиманьский не будет принимать участия в тренировках в течение 15 дней и во встрече с "Зенитом" (12 декабря - прим. ТАСС), увеличим санкции к Кротову до шести игр".

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17 матчах. Кротов провел 17 матчей в чемпионате России, отметившись двумя результативными передачами.