Двукратный обладатель Кубка Гагарина Пелино вошел в тренерский штаб "Ак Барса"

ТАСС, 9 декабря. Канадский специалист Майк Пелино вошел в тренерский штаб казанского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) "Ак Барс". Об этом сообщает пресс-служба клуба.

Контракт с 62-летним специалистом рассчитан до конца сезона-2021/22.

"Приглашение Майка Пелино - наше совместное решение, - сказал главный тренер "Ак Барса" Дмитрий Квартальнов. - Мы хорошо понимаем, что нам нужно улучшить в своей игре, и уверены, что знания и опыт Пелино помогут команде в организации игры, атаке и большинстве. Майк отличается хорошими человеческими и профессиональными качествами, мы хотели пригласить его в свой штаб еще раньше, но тогда в силу разных обстоятельств сделать этого не удалось".

Ранее Пелино занимал пост помощника главного тренера омского "Авангарда" с 2018 по 2019 год. В качестве ассистента главного тренера сборной Канады он завоевал золотые медали Олимпиады 2002 года и чемпионатов мира 2003 и 2004 годов. В сезоне-2019/20 Пелино был главным тренером ярославского "Локомотива". Канадец также входил в тренерский штаб магнитогорского "Металлурга", с которым дважды стал обладателем Кубка Гагарина (2014, 2016).

"Ак Барс" идет на четвертом месте в турнирной таблице Восточной конференции КХЛ, набрав 49 очков после 37 матчей.