Обладатель Кубка Стэнли Крейчи сыграет за сборную Чехии на Кубке Первого канала по хоккею

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Нападающий "Оломоуца" Давид Крейчи вошел в состав сборной Чехии для участия в этапе Еврохоккейтура - Кубке Первого канала. Об этом сообщает пресс-служба Чешской федерации хоккея.

В состав сборной Чехии на Кубок Первого канала вошли 26 хоккеистов: вратари - Шимон Грубец ("Авангард", КХЛ), Марек Мазанец ("Оцеларжи"), Роман Вилл ("Трактор", КХЛ); защитники - Якуб Ержабек ("Спартак", КХЛ), Лукаш Клок ("Нефтехимик", КХЛ), Якуб Крейчик ("Динамо", Минск, КХЛ), Давид Мусил ("Оцеларжи"), Давид Скленичка ("Йокерит", КХЛ), Ян Шкотка ("Ювяскюля", Финляндия), Либор Шулак ("Адмирал", КХЛ), Петр Заморски ("Эребру", Швеция), нападающие - Матей Блюмел, Адам Мусил (оба - "Динамо", Пардубице), Якуб Флек ("Энергия"), Михаэл Фролик ("Лозанна", Швейцария), Милан Гулаш ("Будеёвице"), Томаш Гика, Лукаш Седлак (оба - "Трактор", КХЛ), Лукаш Яшек ("Пеликанс", Финляндия), Ян Коварж ("Цуг", Швейцария), Давид Крейчи ("Оломоуц"), Андрей Нестрашил ("Оцеларжи"), Михал Ржепик, Владимир Соботка (оба - "Спарта"), Иржи Смейкал ("Пеликанс", Финляндия), Михаэль Шпачек ("Фрёлунда Индианс", Швеция).

Крейчи 35 лет, он выступал за клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) "Бостон" с 2006 по 2021 год, за это время провел в регулярных чемпионатах 962 матча, в которых набрал 730 очков (215 шайб + 515 результативных передач). В плей-офф в его активе 156 игр и 124 очка (42+82). В 2011 году он вместе с клубом выиграл Кубок Стэнли, став лучшим бомбардиром и снайпером плей-офф.

Кубок Первого канала состоится с 15 по 19 декабря в Москве. Большая часть игр пройдет на "ЦСКА-Арене", сборные Чехии и Финляндии сыграют между собой в вынесенном матче в Праге 16 декабря. Сборная Чехии встретится также с командами России (18 декабря) и Швеции (19 декабря).