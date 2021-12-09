Виновницу массового завала на "Тур де Франс" приговорили к штрафу

ПАРИЖ, 9 декабря. /ТАСС/. Исправительный суд французского Бреста приговорил виновницу массового завала на первом этапе велогонки "Тур де Франс" 2021 года к штрафу в €1,2 тыс. Об этом сообщает французская газета Ouest-France.

Отмечается, что прокуратура требовала для виновницы происшествия 4 месяца тюрьмы. Сама женщина на слушаниях признала свою вину и принесла извинения пострадавшим от ее действий спортсменам. Также уточняется, что она сама пришла с повинной в жандармерию спустя три дня после инцидента.

26 июня во время первого этапа "Тур де Франс", проходившего на западе Франции между Брестом и Лендерно, произошел массовый завал в пелотоне по вине болельщицы. Она пересекла ограничительную черту и пыталась показать свой плакат на камеру. Ехавший ближе всех к зрителям немецкий велосипедист Тони Мартин задел плакат и упал, спровоцировав массовый завал в пелотоне. В результате множество спортсменов получили травмы, в том числе испанец Марк Солер, сломавший головки лучевых костей обеих рук.