Штангистка Ершова заявила, что не может объяснить причины неудачи на чемпионате мира

ТАШКЕНТ, 9 декабря. /ТАСС/. Серебряный призер весеннего чемпионата Европы 2021 года россиянка Светлана Ершова, занявшая на чемпионате мира по тяжелой атлетике в Ташкенте восьмое место, не может объяснить причины своего неудачного выступления. Об этом она сообщила ТАСС.

На чемпионате мира в Ташкенте Ершова заняла восьмое место в весовой категории до 55 кг, набрав 190 кг (85+105), оба результативных подхода были сделаны в первых попытках. Чемпионкой мира стала спортсменка из Туниса Гофрейн Белхир - 203 кг (92+111), серебро досталось нигерийке Адижат Аденике Оларинойе - 203 кг (90+113), бронза - украинке Светлане Самуляк - 201 кг (91+110).

На вопрос, чем она может объяснить свое неудачное по сравнению с чемпионатом Европы в Москве выступление, спортсменка ответила: "Не знаю, не могу пока понять".

Ершовой 27 лет, она является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы в весовой категории до 55 кг. В апреле на континентальном первенстве в Москве она стала второй с результатом 200 кг (88+112). В июне на чемпионате России в Ханты-Мансийске Ершова стала победительницей с результатом 192 кг (85+107).