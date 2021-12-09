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Фигурное катание

Ягудин признался, что он рад возвращению фигуриста Коляды к прошлогодней программе

Ранее в этом сезоне Коляда выступал с программой "Список Шиндлера"

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Произвольная программа "Белый ворон", с которой российский фигурист Михаил Коляда выступал в прошлом сезоне, пришлась по душе олимпийскому чемпиону Алексею Ягудину. Об этом ТАСС рассказал Ягудин.

Произвольная программа "Белый ворон" основана на музыкальной теме фильма о танцовщике Рудольфе Нурееве. Ранее в этом сезоне фигурист выступал с программой "Список Шиндлера".

"Я очень рад такому ходу, мне по душе прошлогодняя произвольная программа. Это прекрасно, но нужно прыгать и катать ее чисто", - сказал Ягудин.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года.

Теги
Фигурное катаниеЯгудин, Алексей Константинович
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