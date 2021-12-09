Газизов назвал справедливой дисквалификацию Кротова на три матча РПЛ

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Наказание контрольно-дисциплинарного комитета Российского футбольного союза (КДК РФС) в отношении нападающего "Уфы" Вячеслава Кротова является справедливым. Такое мнение ТАСС высказал генеральный директор уфимского клуба Шамиль Газизов.

В четверг КДК РФС дисквалифицировал Кротова на три матча за грубый фол против полузащитника московского "Динамо" Себастьяна Шиманьского. В воскресенье московское "Динамо" на своем поле обыграло "Уфу" со счетом 2:0 в матче 17-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ). На 5-й минуте встречи главный арбитр матча Владислав Безбородов после использования системы видеоассистента рефери (VAR) удалил с поля Кротова, который опасно сыграл против Шиманьского.

"Считаю, что это справедливо. Он не должен был так играть. Нам бы хотелось меньше, но так трактует регламент", - сказал Газизов.

"Уфа" занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 16 очков в 17 матчах. Кротов провел 17 матчей в чемпионате России, отметившись двумя результативными передачами.