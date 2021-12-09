Авербух не считает рискованным возвращение фигуриста Коляды к прошлогодней программе

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Решение вернуться к прошлогодней произвольной программе за два месяца до Олимпиады не является рискованным для российского фигуриста Михаила Коляды. Такое мнение ТАСС высказал серебряный призер Олимпийских игр в танцах на льду Илья Авербух.

Ранее тренер Коляды Алексей Мишин сообщил ТАСС, что фигурист вернулся к прошлогодней программе "Белый Ворон". В этом сезоне он выступал с программой "Список Шиндлера".

"Я думаю, не рискованно возвращать старую программу - профессор (Мишин - прим. ТАСС) точно знает, что он делает, это решение исключительно его. Он мне сообщил об этом еще дней десять назад. Программа абсолютно вкатанная, но опять же - ни одна программа не будет играть, если она не будет исполняться чисто, не будет насыщена сложными элементами. Желаю Мише обрести прошлогоднюю уверенность", - сказал Авербух.

"Если эта программа в прошлом году получила такое количество позитивных откликов и считается его лучшей программой, то на Олимпиаде надо показывать именно лучшее. Но опять же - в первую очередь нужно набраться уверенности, и, если это придет с помощью той программы, я буду только счастлив", - добавил собеседник агентства.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, серебряным призером Олимпийских игр 2018 года в командных соревнованиях, а также победителем командного чемпионата мира 2021 года.