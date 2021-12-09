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Фигурное катание

Тарасова считает, что Коляда опоздал на три месяца со сменой программы

Фигурист вернулся к прошлогодней программе "Белый ворон"
Татьяна Тарасова Станислав Красильников/ТАСС
Описание
Татьяна Тарасова
© Станислав Красильников/ТАСС

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Российский фигурист Михаил Коляда опоздал со сменой произвольной программы на три месяца. Такое мнение ТАСС высказала заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова.

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Ранее ТАСС сообщал, что Коляда вернулся к прошлогодней программе "Белый ворон". В этом сезоне фигурист выступал с программой "Список Шиндлера".

"Думаю, что это немножко поздновато, месяца на три. Считаю, что лучше выступать с той программой, только ее нужно было менять и катать с сентября. Я вообще не понимаю, как так люди готовятся к Олимпийским играм", - сказала Тарасова.

"Я профессионально работаю со спортсменами, поэтому для меня этот ход был неожиданным. У меня программа, которая была поставлена в июне, сохранялась до Олимпийских игр", - добавила собеседница агентства.

Коляде 26 лет, он является бронзовым призером чемпионата мира 2018 года в одиночном катании, в командных соревнованиях спортсмен стал вице-чемпионом Олимпийских игр 2018 года и чемпионом мира 2021 года.

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