Гандболистка Маркова рассказала о спасительном голе в матче чемпионата мира со словенками

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Атака, которая помогла российским гандболисткам уйти от поражения в матче чемпионата мира со словенками, стала результатом импровизации команды. Об этом журналистам рассказала Юлия Маркова, которая стала автором спасительного для российской команды гола.

Женская сборная России по гандболу сыграла вничью со словенками на чемпионате мира

Встреча основного этапа чемпионата мира между командами России и Словении завершилась со счетом 26:26.

"Меня до сих пор трясет, - сказала Маркова. - Мы сейчас скорее расстроены, чем рады. Да, мы проигрывали почти весь матч, но почувствовали свою игру, и вроде бы надо было дожать. Но не получилось".

"Во время заключительного тайм-аута тренер объяснила, что нужно сделать. Но сделали в итоге все по-другому. Это была импровизация! У меня процент реализации бросков сегодня хромал, но я понимала - нужно обязательно забросить мяч в решающей атаке. Когда удалось, в голове промелькнуло: "Боже, слава богу, господи, спасибо!" - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.