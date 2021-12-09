Бодниева: российские гандболистки оступились в матче со словенками, но его удалось спасти

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболитски настраивались на победу в матче со словенской командой в матче основного раунда чемпионата мира в Испании, однако итоговый результат сродни победе. Об этом журналистам заявила главный тренер российской сборной Людмила Бодниева.

Встреча завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах встречи.

"Мы хотим побеждать в любой игре, мы понимаем, насколько важны очки в основном раунде. Только с максимальным количеством очков мы можем рассчитывать на четвертьфинал. Да, сегодня мы оступились, но я все равно считаю, что мы завоевали это очко, а Словения его проиграла. Сегодня мы спаслись", - сказала Бодниева.

"Сегодня мы можем быть рады тому, что завоевали одно очко, потому что мы играли так, как нам позволял соперник. Я уверена, что мы показали не все, на что способны. Но я все равно очень горда моими девочками, особенно в момент, когда мы проигрывали четыре мяча. Сегодня мы заработали очень важное очко", - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.