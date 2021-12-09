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Женский чемпионат мира по гандболу

Бодниева: российские гандболистки спасли матч чемпионата мира благодаря импровизации

Сборная России сыграла вничью с командой Словении со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболитски в матче основного раунда чемпионата мира со словенской командой сумели забить спасительный мяч благодаря импровизации. Об этом журналистам заявила главный тренер российской сборной Людмила Бодниева.

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Встреча завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах встречи. Решающий мяч на счету Юлии Марковой.

"Это была чистой воды импровизация, никакой моей заслуги в этом голе нет, - сказала Бодниева, которая взяла тайм-аут перед заключительной атакой. - Это заслуга Юлии Манагаровой, которая перевала атаку на другой фланг, и Юлии Марковой, у которой не было другого варианта - она выжила максимум, забила очень важный мяч".

"Они ничего не нарушили: они пытались сделать то, что я сказала, но ситуация на площадке повернулась так, что пришлось импровизировать", - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.

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