Бодниева: российские гандболистки спасли матч чемпионата мира благодаря импровизации

ГРАНОЛЬЕРС /Испания/, 9 декабря. /ТАСС/. Российские гандболитски в матче основного раунда чемпионата мира со словенской командой сумели забить спасительный мяч благодаря импровизации. Об этом журналистам заявила главный тренер российской сборной Людмила Бодниева.

Женская сборная России по гандболу сыграла вничью со словенками на чемпионате мира

Встреча завершилась со счетом 26:26, россиянки отыгрались на последних секундах встречи. Решающий мяч на счету Юлии Марковой.

"Это была чистой воды импровизация, никакой моей заслуги в этом голе нет, - сказала Бодниева, которая взяла тайм-аут перед заключительной атакой. - Это заслуга Юлии Манагаровой, которая перевала атаку на другой фланг, и Юлии Марковой, у которой не было другого варианта - она выжила максимум, забила очень важный мяч".

"Они ничего не нарушили: они пытались сделать то, что я сказала, но ситуация на площадке повернулась так, что пришлось импровизировать", - добавила она.

Сборная России занимает первое место в группе 1 с пятью очками. В следующем матче россиянки 11 декабря сыграют с командой Черногории.