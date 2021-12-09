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Летние олимпийские виды спорта

МОК предложил включить в программу Олимпиады-2028 скалолазание, серфинг и скейтбординг

Данные виды дебютировали на Играх в Токио в 2021 году
Брук Рабуту EPA-EFE/Dimitris Tosidis
Описание
Брук Рабуту
© EPA-EFE/Dimitris Tosidis

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Исполком Международного олимпийского комитета (МОК) предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году. Об этом по итогам заседания исполкома рассказал президент МОК Томас Бах.

Скалолазание, серфинг и скейтбординг дебютировали в олимпийской программе на Играх в столице Японии.

"Отмечу, что эти три вида внесли свой успешный вклад в проведение прошедшей Олимпиады", - сказал Бах.

Олимпиада в Токио проходила с 23 июля по 8 августа.

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Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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