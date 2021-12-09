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Летние олимпийские виды спорта

Включение в программу Олимпиады-2028 бокса и пятиборья обсудят в 2023 году

Ранее глава МОК Томас Бах назвал 28 видов спорта, которые войдут в олимпийскую программу Игр в Лос-Анджелесе, в этот список не попали бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах EPA-EFE/Leszek Szymanski
Описание
Президент Международного олимпийского комитета Томас Бах
© EPA-EFE/Leszek Szymanski

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Вопрос о сохранении бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья в программе Олимпийских игр 2028 года будет рассмотрен на исполкоме и сессии МОК в 2023 году. Об этом журналистам по итогам заседания исполкома МОК рассказал президент организации Томас Бах.

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Ранее Бах назвал 28 видов спорта, которые войдут в олимпийскую программу Игр в Лос-Анджелесе. В этот список не попали бокс, тяжелая атлетика и современное пятиборье.

"Исполком МОК будет рекомендовать сессии удовлетворить или нет заявку на включение бокса, тяжелой атлетики и современного пятиборья в олимпийскую программу, - сказал Бах. - AIBA (Международная ассоциация бокса - прим. ТАСС) должна показать улучшение работы в плане финансовой прозрачности, включая перераспределение доходов, и изменения процесса назначения судей. IWF (Международная федерация тяжелой атлетики - прим. ТАСС) должна выполнить рекомендации по борьбе с допингом и показать полную независимость антидопинговой программы. UIPM (Международная федерация современного пятиборья - прим. ТАСС) должна завершить работу по предложению дисциплины, которая заменит конные соревнования".

"Все федерации должны продемонстрировать изменения, связанные с улучшением безопасности, доступности для молодежи", - добавил глава МОК.

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Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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