Бах: МОК серьезно обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Международный олимпийский комитет (МОК) серьезно обеспокоен ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики. Об этом после заседания исполкома комитета рассказал журналистам президент МОК Томас Бах.

В 2020 году МОК пригрозил исключением тяжелой атлетики из программы Олимпийских игр - 2024 в Париже после выхода расследования независимой комиссии во главе с Ричардом Маклареном, которое выявило факты коррупции в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Венгр Тамаш Аян был вынужден оставить пост президента IWF, во главе которой он находился 20 лет.

"Мы обсудили ситуацию в Международной федерации тяжелой атлетики, положение вещей в которой и сегодня вызывает серьезные опасения. Во-первых, МОК разочарован тем, что в управлении федерации остается нестабильность. Во-вторых, мы требуем подтверждение тому, что в уставе не произойдет изменений, направленных на ослабление текущих условий. В-третьих, не должно быть новых переносов выборов, и в-четвертых, должна быть связь между олимпийской квотой и допинговой историей соответствующей национальной федерации при определении квалификационных соревнований к Олимпиаде 2024 года в Париже", - сказал Бах.

В ноябре исполнительный комитет IWF отменил выборы нового руководства, которые должны были состояться c 20 по 21 декабря в Ташкенте. Как сказал ТАСС член исполкома Международной федерации тяжелой атлетики Максим Агапитов, основанием для такого решения стало нарушение регламента и требований обновленной конституции IWF.