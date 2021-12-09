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Летние олимпийские виды спорта

Бах назвал бокс и тяжелую атлетику "проблемными детьми" олимпийского движения

В четверг исполком МОК обсудил ситуацию в международных федерациях тяжелой атлетики и бокса, которым грозит исключение из олимпийской программы

МОСКВА, 9 декабря. /ТАСС/. Тяжелая атлетика и бокс являются проблемными детьми олимпийского движения. Об этом на пресс-конференции заявил президент Международного олимпийского комитета (МОК) Томас Бах.

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В четверг исполком МОК обсудил ситуацию в международных федерациях тяжелой атлетики и бокса, которым грозит исключение из олимпийской программы.

"Я бы хотел начать с наших двух проблемных детей олимпийского движения - тяжелой атлетики и бокса", - сказал Бах.

Международная ассоциация бокса (AIBA) временно лишилась признания МОК в мае 2019 года за нежелание реформировать системы управления финансами, судейства и этики. От организации сейчас потребовали увеличить финансовую транспарентность.

Ситуация в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF) также вызывает у МОК серьезную обеспокоенность. Перед ней были поставлены четыре условия, которые она должна выполнить для сохранения места в олимпийской программе на Олимпиаде 2024 года в Париже.

Теги
Бах, ТомасЛетние олимпийские виды спорта
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