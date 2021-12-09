"Спартак" обыграл "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 в гостях переиграл польскую "Легию" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского".

Забитым мячом отметился Зелимхан Бакаев (17-я минута). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард "Легии" Томаш Пекгарт.

В другом матче группы С итальянский "Наполи" со счетом 3:2 обыграл английский "Лестер". "Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял "Наполи" (10 очков), третье - "Лестер" (8), четвертое - "Легия" (6). "Наполи" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Лестер" выступит в плей-офф Лиги конференций.