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Лига Европы

"Спартак" обыграл "Легию" и вышел в 1/8 финала Лиги Европы

Красно-белые заняли первое место в группе
Футболисты "Спартака" Александр Демьянчук/ТАСС
Описание
Футболисты "Спартака"
© Александр Демьянчук/ТАСС

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Московский "Спартак" со счетом 1:0 в гостях переиграл польскую "Легию" в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Встреча прошла в Варшаве на арене "Стадион Войска Польского".

Забитым мячом отметился Зелимхан Бакаев (17-я минута). На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который исполнял форвард "Легии" Томаш Пекгарт.

В другом матче группы С итальянский "Наполи" со счетом 3:2 обыграл английский "Лестер". "Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Второе место занял "Наполи" (10 очков), третье - "Лестер" (8), четвертое - "Легия" (6). "Наполи" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Лестер" выступит в плей-офф Лиги конференций.

Лига Европы-2021/22. Группа С
МестоКомандаИВНПМО
1Спартак631210-910
2Наполи631215-1010
3Лестер622212-118
4Легия62044-116

 

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