Испанский "Вильярреал" стал последним участником плей-офф Лиги чемпионов по футболу

ТАСС, 9 декабря. Испанский "Вильярреал" обыграл со счетом 3:2 итальянскую "Аталанту" в гостевом матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов по футболу. Встреча в Бергамо была перенесена со среды на четверг из-за сильного снегопада.

В составе победителей голы забили Арно Груневелд (3-я и 51-я минуты) и Этьен Капу (42). У хозяев отличились Руслан Малиновский (71) и Дуван Сапата (80). Российский полузащитник "Аталанты" Алексей Миранчук на поле не появился.

"Вильярреал" с 10 очками занял второе место в таблице группы F и стал последним, 16-м клубом - участником плей-офф Лиги чемпионов. "Аталанта" с 6 очками стала третьей и сыграет в Лиге Европы. Победителем группы стал английский "Манчестер Юнайтед" (11 очков), замкнул квартет швейцарский "Янг Бойз" (5).

Жеребьевка 1/8 финала пройдет в понедельник, начало - 14:00 мск. В список сеянных команд попали "Аякс" (Нидерланды), "Бавария" (Германия), "Ювентус" (Италия), "Лилль" (Франция), "Ливерпуль", "Манчестер Сити", "Манчестер Юнайтед" (все - Англия) и "Реал" (Испания); несеянных - "Атлетико", "Вильярреал" (оба - Испания), "Бенфика", "Спортинг" (оба - Португалия), "Челси" (Англия), "Интер" (Италия), ПСЖ (Франция) и "Зальцбург" (Австрия). Сеянные клубы начнут плей-офф на выезде, первые матчи пройдут 15, 16, 22 и 23 февраля, ответные - 8, 9, 15 и 16 марта.