Николаев: арбитр справедливо назначил пенальти в ворота "Спартака" в матче с "Легией"

"Спартак" выиграл у "Легии" со счетом 1:0 в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы и вышел в 1/8 финала. На восьмой добавленной ко второму тайму минуте вратарь "Спартака" Александр Селихов отразил пенальти, который Юг назначил после использования системы видеоассистента рефери (VAR).

"Видеоповтор нас убеждает в том, что [Самуэль] Жиго неаккуратно, пытаясь сыграть в мяч, попадает в ногу нападающему. В эпоху VAR система просматривает такие моменты, вопросов ни у кого нет, и посмотрев по монитору, арбитр принимает правильное решение, - сказал Николаев. - Игра за выход в плей-офф Лиги Европы, поэтому тут была эмоциональная составляющая. Непросто работать арбитру, когда выходишь на полный стадион".

"Определенный допуск единоборств был, но, на мой взгляд, отработал он безупречно. Во всяком случае, все те дисциплинарные санкции были в обе стороны. Очень ровно, достойно для такого матча отработал судья, как и должно быть для арбитра такого уровня", - добавил Николаев.