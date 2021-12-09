Витория заявил, что умеет настраивать команды на важные матчи в еврокубках

ВАРШАВА, 9 декабря. /ТАСС/. Главный тренер московского футбольного клуба "Спартак" Руй Витория и его тренерский штаб знают, как настраивать команды на важные матчи в международных турнирах. Об этом Витория рассказал на пресс-конференции.

В четверг "Спартак" на выезде обыграл польскую "Легию" со счетом 1:0 в матче шестого тура группового этапа Лиги Европы и вышел в 1/8 финала.

"С 2015 года я и мой тренерский штаб выходили в Лигу чемпионов, играли в Лиге Европы и доходили до полуфинала азиатской Лиги чемпионов, - сказал Витория. - Мы знаем, как играть такие матчи, секрет - понимать, как работают эти игры. К счастью, футболисты это понимают. До этого момента был достаточно тяжелый период - к декабрю мы провели 26 матчей. Несмотря на проблемы, с которыми мы сталкивались, мы находимся в таком моменте. Хотел бы поздравить с таким результатом тех, кто находится в раздевалке, спасибо тем, кто помог прийти сюда - они знают, о ком я говорю".

В другом матче группы С "Наполи" со счетом 3:2 обыграл "Лестер". "Спартак" набрал 10 очков и занял первое место в группе, благодаря чему напрямую вышел в 1/8 финала Лиги Европы. Вторым стал "Наполи" (10 очков), третьим - "Лестер" (8), четвертой - "Легия" (6). "Наполи" сыграет в раунде плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы, "Лестер" выступит в плей-офф Лиги конференций.

Жеребьевка раунда плей-офф за выход в 1/8 финала Лиги Европы состоится 13 декабря, первый матч пройдет 17 февраля, ответный - 24 февраля. Жеребьевка 1/8 финала Лиги Европы состоится 25 февраля 2022 года. Первый матч пройдет 10 марта, ответный - 17 марта.