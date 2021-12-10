Матч сборных России и Польши в отборе на чемпионат мира состоится на стадионе "Лужники"

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Сборная России по футболу проведет полуфинал раунда плей-офф отборочного турнира на чемпионат мира 2022 года против команды Польши в Москве на стадионе "Лужники". Об этом сообщает пресс-служба Российского футбольного союза (РФС).

Сборная России сыграет с поляками в полуфинале плей-офф отбора к чемпионату мира

Встреча пройдет 24 марта и начнется в 20:00 мск. Победитель матча между командами России и Польши сыграет с сильнейшим в полуфинальной паре между сборными Швеции и Чехии. В случае победы над поляками финальную встречу российские футболисты также проведут на арене "Лужники". Если российская команда в полуфинале потерпит поражение, то проведет на этом стадионе товарищеский матч с проигравшим во встрече Швеция - Чехия.

"Мы рады объявить, что сборная России возвращается в "Лужники", где проведет, как мы надеемся, два важнейших матча первой половины 2022 года, - сказал генеральный секретарь РФС Александр Алаев. - Рассчитываем, что ситуация позволит заполнить трибуны, и болельщики окажут команде ту поддержку, которая будет необходима для победы".

Сборная России по итогам отборочного турнира на чемпионат мира заняла второе место в группе H, набрав в 10 матчах 22 очка. Первое место заняла сборная Хорватии, которая обыграла россиян в заключительном матче группового этапа (1:0) и набрала 23 очка.

Чемпионат мира пройдет с 21 ноября по 18 декабря 2022 года в Катаре. В финальную часть турнира уже квалифицировались команды Англии, Аргентины, Бельгии, Бразилии, Германии, Дании, Испании, Нидерландов, Сербии, Франции, Хорватии, Швейцарии. Сборная Катара примет участие в мировом первенстве как хозяйка турнира.