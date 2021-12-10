УНИКС обыграл "Маккаби" в матче баскетбольной Евролиги

ТАСС, 10 декабря. Баскетболисты казанского УНИКСа со счетом 84:75 в гостях обыграли израильский "Маккаби" в матче 14-го тура регулярного чемпионата Евролиги.

Самым результативным игроком встречи стал баскетболист УНИКСа Лоренцо Браун, набравший 26 очков.

УНИКС одержал восьмую победу при шести поражениях и занимает шестое место в турнирной таблице. "Маккаби" занимает девятое место, команда из Израиля потерпела седьмое поражение. В четвертьфинал Евролиги выйдут восемь лучших команд по итогам регулярного чемпионата.

В следующем туре УНИКС 15 декабря на выезде сыграет с московским ЦСКА. "Маккаби" днем ранее в Стамбуле встретится с местным "Фенербахче".