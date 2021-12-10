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Лига Европы

Защитник "Спартака" Жиго поблагодарил Селихова за победу над "Легией"

В четверг "Спартак" победил в гостях "Легию" в выездном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы, в компенсированное ко второму тайму время Селихов отразил пенальти

ТАСС, 10 декабря. Защитник московского футбольного клуба "Спартак" Самуэль Жиго выразил благодарность голкиперу команды Александру Селихову за победу над польской "Легией". Комментарий француза приводит газета "Спорт-Экспресс".

В четверг "Спартак" победил в гостях "Легию" (1:0) в выездном матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы. В компенсированное ко второму тайму время Селихов отразил пенальти.

"Могу сказать только одно - спасибо Селихову. Всех с победой. Вперед, "Спартак", - сказал Жиго.

"Спартак" занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и коллективы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.

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