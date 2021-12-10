Россия вышла на девятое место в таблице коэффициентов УЕФА

ТАСС, 10 декабря. Россия обогнала Шотландию и вышла на девятое место в таблице коэффициентов Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) после матчей московских "Спартака" и "Локомотива" в шестом туре группового этапа Лиги Европы против польской "Легии" и французского "Марселя" соответственно.

В четверг "Спартак" на выезде победил "Легию" со счетом 1:0, занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала, суммарно заработав 1,4 балла. "Локомотив" уступил "Марселю" (0:1) и завершил выступление в еврокубках. На данный момент на счету России 34,282 балла, в активе шотландцев 34,100 балла.

В среду "Зенит" сыграл вничью с английским "Челси" со счетом 3:3 в матче шестого тура группового этапа Лиги чемпионов, что принесло России 0,2 балла. Клуб из Санкт-Петербурга вышел в 1/16 финала Лиги Европы.

Таблица коэффициентов УЕФА определяет количество клубов, делегируемое странами для выступления в еврокубках. Со следующего сезона в зачет не будут идти баллы, набранные в сезоне-2017/18 (12,600); учитываться будут только показатели сезонов 2018/19 (7,583), 2019/20 (4,666), 2020/21 (4,333), 2021/22 (на данный момент - 5,100) и 2022/23.

Сезонный коэффициент определяется путем сложения очков, набранных клубами в Лиге чемпионов, Лиге Европы и Лиге конференций, и деления суммы на количество представляющих страну команд. Общий рейтинг - это сумма коэффициентов последних пяти сезонов. За победу в матче квалификационных раундов дается одно очко, за ничью - 0,5 очка. За победу в игре основного этапа страна получает два очка, за ничью - одно очко.

За выход команды в групповую стадию Лиги чемпионов начисляется четыре бонусных очка, за первые два места в группе дается еще четыре очка. За первое место в группе Лиги Европы начисляется четыре очка, за выход клуба в 1/8 финала, четвертьфинал, полуфинал и финал Лиги чемпионов или Лиги Европы страна получает по одному очку, столько же дается за выход в полуфинал и финал Лиги конференций. В расчет берутся только сыгранные матчи, технические поражения не учитываются. Встречи, завершившиеся серией послематчевых пенальти, рассчитываются в соответствии с тем результатом, который был зафиксирован по итогам дополнительного времени.