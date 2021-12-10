Без бойкотов и с "проблемными детьми". Итоги исполкома МОК

ТАСС, 10 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему не приемлет идеи бойкота Игр в любом его проявлении. Организации также предстоит разобраться с проблемами в боксе, современном пятиборье и тяжелой атлетике, чтобы понять, включать ли эти виды спорта в олимпийскую программу соревнований 2028 года в Лос-Анджелесе.

Очередное заседание исполкома МОК проходило с 7 по 9 декабря перед олимпийским саммитом, который запланирован на 11 декабря. Следующий исполком пройдет в конце января 2022 года в Пекине и будет предварять сессию МОК и Олимпийские игры.

Главной темой текущей недели остается объявление США и другими странами дипломатического бойкота зимней Олимпиады. Это не должно пугать, так как спортсмены все равно отправятся в Пекин, а не поедут туда руководители объявивших о бойкоте стран. МОК постарался не обращать внимание на эту ситацию. По словам президента организации Томаса Баха, его волнует вопрос участия в Олимпиаде именно спортсменов, а не политиков.

"Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета", - сказал Бах еще в среду.

Глава МОК тогда же подчеркнул, что Играм придет конец, если в них вмешается политика, как это произошло еще в античные времена, не говоря уже о примерах современного олимпийского движения в виде бойкотов Олимпиады 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе. "Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, с тех пор ничего не изменилось", - отметил Бах.

Футбольный календарь пока стабилен

Заключительный день исполкома совпал и с решениями МОК по одобрению макетов олимпийской формы в Пекине для российских спортсменов, которые из-за санкций будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Сообщалось, что была согласована форма, в частности, российских саночников, конькобежцев, шорт-трекистов и хоккеистов. Сам исполком был также посвящен олимпийской программе Игр в Лос-Анджелесе.