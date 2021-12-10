Без бойкотов и с "проблемными детьми". Итоги исполкома МОК

ТАСС, 10 декабря. Международный олимпийский комитет (МОК) по-прежнему не приемлет идеи бойкота Игр в любом его проявлении. Организации также предстоит разобраться с проблемами в боксе, современном пятиборье и тяжелой атлетике, чтобы понять, включать ли эти виды спорта в олимпийскую программу соревнований 2028 года в Лос-Анджелесе.
Очередное заседание исполкома МОК проходило с 7 по 9 декабря перед олимпийским саммитом, который запланирован на 11 декабря. Следующий исполком пройдет в конце января 2022 года в Пекине и будет предварять сессию МОК и Олимпийские игры.
Главной темой текущей недели остается объявление США и другими странами дипломатического бойкота зимней Олимпиады. Это не должно пугать, так как спортсмены все равно отправятся в Пекин, а не поедут туда руководители объявивших о бойкоте стран. МОК постарался не обращать внимание на эту ситацию. По словам президента организации Томаса Баха, его волнует вопрос участия в Олимпиаде именно спортсменов, а не политиков.
"Присутствие на Играх официальных представителей государств является чисто политическим решением властей каждой из стран. МОК придерживается политического нейтралитета", - сказал Бах еще в среду.
Глава МОК тогда же подчеркнул, что Играм придет конец, если в них вмешается политика, как это произошло еще в античные времена, не говоря уже о примерах современного олимпийского движения в виде бойкотов Олимпиады 1980 года в Москве и 1984 года в Лос-Анджелесе. "Уже древние греки знали, что Олимпийские игры могут существовать только в условиях политического нейтралитета, с тех пор ничего не изменилось", - отметил Бах.
Футбольный календарь пока стабилен
Заключительный день исполкома совпал и с решениями МОК по одобрению макетов олимпийской формы в Пекине для российских спортсменов, которые из-за санкций будут выступать под флагом Олимпийского комитета России. Сообщалось, что была согласована форма, в частности, российских саночников, конькобежцев, шорт-трекистов и хоккеистов. Сам исполком был также посвящен олимпийской программе Игр в Лос-Анджелесе.
Так, был утвержден список из 28 международных федераций, чьи летние виды спорта включены в олимпийскую программу. Среди них есть скалолазание, серфинг и скейтбординг, проведение соревнований по которым в Токио этим летом было расценено как успешное.
В списке есть и футбол, однако между МОК и ФИФА ощущается напряженность в свете недавних слов главы футбольной организации Джанни Инфантино о планах проводить чемпионат мира каждые два года. Если это произойдет, то под ударом будет устоявшаяся система проведения летних Олимпиад, которые наверняка потеряют зрительский интерес и доходы от телевидения из-за прихода в летний период времени футбольного турнира.
"У нас не было консультаций с ФИФА или ее президентом, пока мы только слышим о таких планах из прессы, в такой же ситуации находятся все национальные федерации, континентальные ассоциации или национальные олимпийские комитеты. Мы ни от кого не слышали, что ФИФА с кем-то по этому поводу контактировала или получала бумаги, в которых бы отражались такие планы, по этой причине мы полагаемся только на публикации в СМИ. Основываясь на них, мы пока можем сделать общеизвестное предположение, что изменение календаря может произойти впервые в 2028 году. Мы бы сначала узнали возможности лучших игроков, после МОК должен будет рассмотреть последствия такой ситуации", - сказал Бах.
Сигнал тяжелой атлетике
Но намного серьезней ситуация с тремя другими видами спорта. Бах назвал бокс и тяжелую атлетику "проблемными детьми" олимпийского движения, в своем выступлении перед журналистами президент МОК отметил, что Международная ассоциация бокса (AIBA) может вернуть постоянный статус члена МОК в 2023 году в случае увеличения финансовой транспарентности, изменения системы перераспределения доходов и практики назначения судей.
Глава МОК рассказал, что организация серьезно обеспокоена ситуацией в Международной федерации тяжелой атлетики (IWF), где были выявлены факты коррупции, направленные на сокрытие положительных результатов допинг-проб спортсменов. Из-за этого пересматривались результаты на Олимпийских играх, в отставку ушел президент IWF Тамаш Аян, находившийся во главе федерации 20 лет. А выборы нового руководства были отменены из-за нарушения регламента и требований по обновленной конституции IWF.
"Во-первых, МОК разочарован тем, что в управлении федерации остается нестабильность. Во-вторых, мы требуем подтверждение тому, что в уставе не произойдет изменений, направленных на ослабление текущих условий. В-третьих, не должно быть новых переносов выборов, в-четвертых, должна быть связь между олимпийской квотой и допинговой историей соответствующей национальной федерации при определении квалификационных соревнований к Олимпиаде 2024 года в Париже", - сказал Бах.
Международная федерация современного пятиборья же должна определиться с заменой конного вида программы. В 2023 году исполком МОК должен вынести оценку проделанной федерациями работе и рекомендовать сохранить или исключить эти виды спорта из олимпийской программы.