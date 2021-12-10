Российские киберспортсмены остались без наград на премии The Game Awards

НЬЮ-ЙОРК, 10 декабря. /ТАСС/. Российские киберспортсмены остались без наград на церемонии вручения премии The Game Awards 2021 - одной из самых престижных в мире виртуальных развлечений. Церемония вручения премий прошла в четверг в Лос-Анджелесе и транслировалась в прямом эфире организаторами.

Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

Smells like Team Spirit. Как российский киберспорт добился самой значимой победы в истории

Лучшим киберспортсменом года был признан украинец Александр "Simple" Костылев. Среди его конкурентов в этой категории был россиянин Магомед "Collapse" Халилов, а также кибератлеты из США, Канады и Южной Кореи.

В категории лучшая киберспортивная команда награду получила украинская Natus Vincere ("Натус винцере"), специализирующаяся на CS:GO. На премию также претендовали россияне из Team Spirit (играют в Dota 2), а также команды из США и Южной Кореи.

В номинации "Лучший киберспортивный тренер" среди претендентов были сразу два российских кибератлета - Айрат "Silent" Газиев и Андрей "Engh" Шолохов, а также Андрей "B1ad3" Городенский из Украины. Однако награда досталась южнокорейцу Киму "KkOma" Чон Гюну.

17 октября игроки Team Spirit победили на чемпионате мира по игре Dota 2 - The International.