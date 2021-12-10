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Фигурное катание

Сихарулидзе будет единственным кандидатом в главы Федерации фигурного катания Петербурга

Выборы состоятся 17 декабря
Антон Сихарулидзе Виталий Белоусов/ТАСС
Описание
Антон Сихарулидзе
© Виталий Белоусов/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в спортивных парах Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента федерации Игорь Образцов.

Выборы главы федерации состоятся 17 декабря.

"Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга", - сказал Образцов.

Сихарулидзе 45 лет, он стал олимпийским чемпионом 2002 года в паре с Еленой Бережной.

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