Сихарулидзе будет единственным кандидатом в главы Федерации фигурного катания Петербурга

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Олимпийский чемпион по фигурному катанию в спортивных парах Антон Сихарулидзе будет единственным кандидатом на выборах президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом ТАСС сообщил и. о. президента федерации Игорь Образцов.

Выборы главы федерации состоятся 17 декабря.

"Сихарулидзе будет единственным кандидатом на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга", - сказал Образцов.

Сихарулидзе 45 лет, он стал олимпийским чемпионом 2002 года в паре с Еленой Бережной.