Фигуристка Валиева заявила, что ее вдохновляет Тутберидзе

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российскую фигуристку Камилу Валиеву вдохновляет ее тренер Этери Тутберидзе. Комментарий спортсменки приводит пресс-служба Федерации фигурного катания на коньках России.

В конце ноября Валиева выиграла этап Гран-при в Сочи и стала абсолютной рекордсменкой мира, получив рекордные баллы в короткой, произвольной программах, а также по сумме баллов. Ранее она выиграла этап в Канаде. Фигуристка вышла в финал серии, который должен был пройти с 9 по 12 декабря, однако он был отменен из-за угрозы распространения омикрон-штамма коронавируса.

"Наверное, я сама (самый влиятельный человек для себя - прим. ТАСС), потому что если я сама себя настрою правильно, то дальше никто не сможет меня сбить или как-то перенастроить. Поэтому, я считаю, всё-таки я сама, - сказала Валиева. - Этери Георгиевна [Тутберидзе] очень вдохновляет, потому что она всегда в твоем прокате найдет именно те моменты, где тебе нужно улучшить, и она скажет такую вещь, которую я за 4 года работы с ней услышу впервые. Например, по программе скажет новую какую-то мысль, и ты так слушаешь и понимаешь: да, вот этого мне не хватало".