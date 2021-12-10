Владелец футбольного клуба "Легия" пожелал удачи "Спартаку" в плей-офф Лиги Европы

В четверг "Спартак" победил в гостях "Легию" (1:0) в матче заключительного, шестого тура группового этапа Лиги Европы.

"Очень сложная игра, - сказал Миодуский. - Конечно, плохой исход для нас. Пропустили один мяч, в конце игры устали. Хочется пожелать удачи "Спартаку" в Лиге Европы, а мы будем думать уже о следующем сезоне в еврокубках".

"Спартак" занял первое место в группе С Лиги Европы и вышел в 1/8 финала турнира. Соперник российской команды по этой стадии определится по итогам 1/16 финала, в которой встретятся клубы, занявшие вторые места в группах Лиги Европы, и коллективы, ставшие третьими в группах Лиги чемпионов. Жеребьевка 1/8 финала второго по значимости еврокубкового турнира состоится 25 февраля 2022 года.