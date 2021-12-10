Горшков оценил намерение Сихарулидзе возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков позитивно оценивает намерение олимпийского чемпиона в парном катании Антона Сихарулидзе возглавить Федерацию фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы федерации Игорь Образцов сообщил ТАСС, что Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента организации. Выборы пройдут 17 декабря.

"Отношусь к Антону Сихарулидзе как к спортсмену, как к человеку с большим уважением и желаю ему в случае избрания на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга успеха и удачи, - сказал Горшков. - А самой федерации - одной из ведущих федераций фигурного катания в нашей стране, дальнейшего процветания и развития".

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов. Он проработал в этой должности три месяца и покинул ее год назад. С тех пор обязанности президента организации исполняет Образцов.