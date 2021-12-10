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Фигурное катание

Горшков оценил намерение Сихарулидзе возглавить Федерацию фигурного катания Петербурга

Олимпийский чемпион будет избираться 17 декабря на безальтернативной основе
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков Сергей Бобылев/ТАСС
Описание
Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков
© Сергей Бобылев/ТАСС

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Президент Федерации фигурного катания на коньках России Александр Горшков позитивно оценивает намерение олимпийского чемпиона в парном катании Антона Сихарулидзе возглавить Федерацию фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга. Об этом он заявил ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы федерации Игорь Образцов сообщил ТАСС, что Сихарулидзе является единственным кандидатом на пост президента организации. Выборы пройдут 17 декабря.

"Отношусь к Антону Сихарулидзе как к спортсмену, как к человеку с большим уважением и желаю ему в случае избрания на пост президента Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга успеха и удачи, - сказал Горшков. - А самой федерации - одной из ведущих федераций фигурного катания в нашей стране, дальнейшего процветания и развития".

Предыдущим президентом Федерации фигурного катания на коньках Санкт-Петербурга был Сергей Чопозов. Он проработал в этой должности три месяца и покинул ее год назад. С тех пор обязанности президента организации исполняет Образцов.

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