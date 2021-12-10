Эскизы олимпийской формы российских бобслеистов находятся на согласовании в МОК

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федерация бобслея России отправила на согласование в Олимпийский комитет России (ОКР) эскизы соревновательной экипировки для участников Игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил представитель федерации Сергей Пархоменко.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. Вся экипировка российских олимпийцев должна быть предварительно согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Пока все согласовывается, мы отправили в Олимпийский комитет России необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования, - сказал Пархоменко. - ОКР, в свою очередь, отправляет их на дальнейшее согласование в МОК".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.