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Олимпиада-2022 в Пекине

Эскизы олимпийской формы российских бобслеистов находятся на согласовании в МОК

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Федерация бобслея России отправила на согласование в Олимпийский комитет России (ОКР) эскизы соревновательной экипировки для участников Игр в Пекине. Об этом ТАСС сообщил представитель федерации Сергей Пархоменко.

В связи с международными санкциями, наложенными на российский спорт, атлеты из России на Олимпиаде в Пекине не имеют права выходить в форме с изображением государственного герба и национального флага. Вся экипировка российских олимпийцев должна быть предварительно согласована с Международным олимпийским комитетом (МОК).

"Пока все согласовывается, мы отправили в Олимпийский комитет России необходимые варианты дизайна соревновательной экипировки и оборудования, - сказал Пархоменко. - ОКР, в свою очередь, отправляет их на дальнейшее согласование в МОК".

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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Олимпиада-2022 в Пекине
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