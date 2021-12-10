Время молодых. Российские игроки ворвались в элиту мирового настольного тенниса

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские игроки в настольный теннис 19-летние Владимир Сидоренко (167-я ракетка мира), Максим Гребнев (461) и 20-летний Лев Кацман (280) в 2021 году добились исторических для отечественного спорта успехов на чемпионатах Европы на взрослом уровне и завоевали медали практически во всех международных турнирах, в которых принимали участие. Всего в 2021 году сборная России стала обладателем 20 наград на взрослых и молодежных турнирах, чего раньше никогда не случалось. ТАСС вспоминает успехи российских игроков и клубов на международной арене в уходящем году. Победа в личном чемпионате Европы На одном из первых международных стартов 2021 года в Варшаве от россиян не ждали медалей. Мужскую сборную России на турнире представляли Кацман, Гребнев, Сидоренко и Кирилл Скачков. Женская команда не смогла принять участие в соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус у одной из теннисисток.

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Для мужчин турнир начался неудачно: ни один игрок российской команды не смог выйти в третий круг мужского одиночного разряда. Однако параллельно с одиночными соревнованиями начались состязания мужских пар. Скачков и Сидоренко дошли до четвертьфинала, уступив будущим финалистам турнира бельгийцу Седрику Нёйтинку и поляку Якубу Диасу (2-3). Настоящим открытием турнира стали Кацман и Гребнев. Они обыграли шведов Маттиаса Фалька и Кристиана Карлссона (3-2), ставших впоследствии чемпионами мира, а также чемпионов Европы из Германии Бенедикта Дуду и Дана Цю (3-1). В полуфинальном поединке Кацман с Гребневым в решающей партии оказались сильнее венгров Адама Суди и Нандора Ечеки, а в финале турнира они уверенно переиграли Седрика и Диаса. Ранее представители России и СССР никогда не побеждали в мужском парном разряде.

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Исторический успех спортсменов был отмечен министром спорта Олегом Матыциным, имеющим звание мастера спорта по настольному теннису. "Поздравляю Льва Кацмана и Максима Гребнева с исторической победой на чемпионате Европы! Оба наших спортсмена очень молоды - Льву Кацману 20 лет, а Максиму Гребневу - 19, уверен, впереди их ждет немало красивых побед. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров и специалистов сборной команды России, президента Европейского союза настольного тенниса Игоря Левитина и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова. Надеюсь, победа на чемпионате Европы станет для сборной России первым шагом на пути к возвращению в лидеры настольного тенниса на международной арене", - заявил Матыцин. Олимпийские и Паралимпийские игры С 2019 года российские теннисисты пытались отобраться на Олимпийские игры в Токио через командные турниры, однако ни на Европейских играх в Минске, ни в отборочном турнире в 2020 году это сделать не удалось, и теннисисты из России были вынуждены бороться за индивидуальные лицензии. Скачков и Сидоренко участвовали в квалификационных турнирах: первому удалось выиграть одно из таких соревнований, а Сидоренко отобраться не смог. В женском турнире Россию на Олимпиаде представляли Яна Носкова и Полина Михайлова.

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В Токио Скачков дошел до третьего круга, где уступил со счетом 0-4 бронзовому призеру в личном разряде и серебряному в командном представителю Германии Дмитрию Овчарову. Носкова и Михайлова завершили свои выступления во втором круге. На Паралимпийских играх теннисисты из России показали высокий класс игры. Так же как на Играх в Лондоне, российские паралимпийцы не остались без золотых медалей. Елена Прокофьева выиграла золото, Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали серебряные награды, а Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника, Надежда Пушпашева и женская команда (Сафонова, Алиева и Чебаника) - бронзовые. Командный чемпионат Европы в Румынии Российские спортсмены отправлялись в Клуж-Напоку в статусе аутсайдеров. За мужскую команду выступили все участники личного чемпионата Европы (Кацман, Гребнев, Сидоренко, Скачков) и Александр Шибаев, а за женскую сыграли Носкова, Михайлова, Ольга Воробьева и Мария Тайлакова. Из-за того, что из каждой группы выходила только одна сборная, плей-офф фактически начинался на групповом этапе. Женская сборная ожидаемо обыграла гречанок (3-0), но затем уступила представительницам Люксембурга (1-3), за которых выступает двукратная чемпионка мира 1983 года в составе китайской команды 58-летняя Ни Сялянь. Мужчины не испытали трудностей в матче с нидерландцами (3-0), а затем сенсационно переиграли одну из сильнейших команд Европы - сборную Франции (3-0). В одной из встреч матча против французов Сидоренко обыграл чемпиона Европы Эммануэля Лебессона (3-2). Мужская сборная России впервые за восемь лет вышла из группы на чемпионате Европы. Драматично складывался четвертьфинальный матч против сборной Австрии: российские теннисисты уступали со счетом 0-2, однако в третьей игре матча произошел перелом, и сборная России одержала победу. Затем в полуфинале всухую были обыграны шведы (3-0), занимающие пятое место в мировом командном рейтинге. В том матче Кацман обыграл финалиста чемпионата мира в одиночном разряде Трулса Мёрегорда (3-2). Впервые в истории сборная России вышла в финал командного чемпионата Европы, ранее сборная СССР дважды выходила в финал турнира, но никогда его не выигрывала.

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В финальном матче сборная России встретилась с победителем последних двух чемпионатов Европы командой Германии. Несмотря на общий счет 3-1 в пользу немцев, каждый матч проходил в упорной борьбе - три встречи из четырех завершились в решающей партии. Гребнев обыграл Бенедикта Дуду (3-2), затем серебряный призер Олимпийских игр Патрик Франциска оказался сильнее Кацмана (3-2). В четвертой встрече Гребнев уступил Франциске (2-3). Матыцин вновь отметил достижение российских теннисистов. "Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов", - сказал ТАСС министр спорта. Успехи на молодежных и юниорских турнирах Россияне успешно выступали не только на взрослом уровне, но и на молодежном. На прошедшем в ноябре чемпионате Европы они выиграли награды во всех дисциплинах. Гребнев с Кацманом взяли бронзу в мужском парном разряде. В одиночном турнире Гребнев завоевал серебро, а Кацман - бронзовую награду, в женском одиночном разряде серебряную медаль выиграла Тайлакова, также она взяла бронзу в турнире смешанных пар с Сидоренко и женских - вместе с Элизабет Абраамян. С молодежного чемпионата мира в Португалии россияне увезли пять медалей, две из них - золотые. Программу соревнований открыли командные турниры, в которых российские спортсмены завоевали три награды. Юношеская сборная России (до 15 лет) в составе: Илья Конюхов, Роман Виноградов, Алексей Самохин и Серафим Орлов - в финале победила со счетом 3-1 команду США. Команда девушек, которую представляли Злата Терехова, Анастасия Иванова, Есения Широкова и Кристина Курилкина, завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Японии. Молодежная мужская команда (до 19 лет), за которую выступали Гребнев, Сидоренко, Дамир Ахметсафин и Владислав Макаров, в финале уступила китайцам. Успех в командных соревнованиях россияне закрепили высокими результатами в парном разряде. Гребнев и Сидоренко в финале парного турнира отыгрались со счета 0-2 у венгра Чабу Андраша и хорвата Ивора Бана. По ходу решающей, пятой партии командам не удавалось создать отрыв, и в напряженной борьбе со счетом 11:9 ее выиграли российские теннисисты, эта победа стала первой для России на чемпионатах мира среди игроков до 19 лет. В парном разряде юношеских соревнований Конюхов с Виноградовым завоевали серебряные медали. Российские клубы в Лиге чемпионов В главном клубном турнире Европы Россию традиционно представляют УГМК из Верхней Пышмы и оренбургский "Факел", который является одним из самых титулованных клубов Европы - команда побеждала в турнире пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал и оба раза уступал "Факелу". За оренбургскую команду выступают Шибаев, экс-первая ракетка мира белорус Владимир Самсонов, Овчаров, бразилец Уго Кальдерано (четвертая ракетка мира), Линь Юньжу (6) из Тайваня, а также двукратный чемпион Европы Маркош Фрейташ (24) из Португалии.

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