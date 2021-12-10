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Летние олимпийские виды спорта

Время молодых. Российские игроки ворвались в элиту мирового настольного тенниса

В 2021 году россияне выиграли 20 наград на взрослых и молодежных турнирах
Лев Кацман и Максим Гребнев EPA-EFE/PIOTR NOWAK
Описание
Лев Кацман и Максим Гребнев
© EPA-EFE/PIOTR NOWAK

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российские игроки в настольный теннис 19-летние Владимир Сидоренко (167-я ракетка мира), Максим Гребнев (461) и 20-летний Лев Кацман (280) в 2021 году добились исторических для отечественного спорта успехов на чемпионатах Европы на взрослом уровне и завоевали медали практически во всех международных турнирах, в которых принимали участие. Всего в 2021 году сборная России стала обладателем 20 наград на взрослых и молодежных турнирах, чего раньше никогда не случалось. ТАСС вспоминает успехи российских игроков и клубов на международной арене в уходящем году.

Победа в личном чемпионате Европы

На одном из первых международных стартов 2021 года в Варшаве от россиян не ждали медалей. Мужскую сборную России на турнире представляли Кацман, Гребнев, Сидоренко и Кирилл Скачков. Женская команда не смогла принять участие в соревнованиях из-за положительного результата теста на коронавирус у одной из теннисисток. 

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Для мужчин турнир начался неудачно: ни один игрок российской команды не смог выйти в третий круг мужского одиночного разряда. Однако параллельно с одиночными соревнованиями начались состязания мужских пар. Скачков и Сидоренко дошли до четвертьфинала, уступив будущим финалистам турнира бельгийцу Седрику Нёйтинку и поляку Якубу Диасу (2-3).

Настоящим открытием турнира стали Кацман и Гребнев. Они обыграли шведов Маттиаса Фалька и Кристиана Карлссона (3-2), ставших впоследствии чемпионами мира, а также чемпионов Европы из Германии Бенедикта Дуду и Дана Цю (3-1). В полуфинальном поединке Кацман с Гребневым в решающей партии оказались сильнее венгров Адама Суди и Нандора Ечеки, а в финале турнира они уверенно переиграли Седрика и Диаса. Ранее представители России и СССР никогда не побеждали в мужском парном разряде.

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Исторический успех спортсменов был отмечен министром спорта Олегом Матыциным, имеющим звание мастера спорта по настольному теннису. "Поздравляю Льва Кацмана и Максима Гребнева с исторической победой на чемпионате Европы! Оба наших спортсмена очень молоды - Льву Кацману 20 лет, а Максиму Гребневу - 19, уверен, впереди их ждет немало красивых побед. Хочу также поздравить с этим успехом тренеров и специалистов сборной команды России, президента Европейского союза настольного тенниса Игоря Левитина и президента Федерации настольного тенниса России Александра Бабакова. Надеюсь, победа на чемпионате Европы станет для сборной России первым шагом на пути к возвращению в лидеры настольного тенниса на международной арене", - заявил Матыцин.

Олимпийские и Паралимпийские игры

С 2019 года российские теннисисты пытались отобраться на Олимпийские игры в Токио через командные турниры, однако ни на Европейских играх в Минске, ни в отборочном турнире в 2020 году это сделать не удалось, и теннисисты из России были вынуждены бороться за индивидуальные лицензии. Скачков и Сидоренко участвовали в квалификационных турнирах: первому удалось выиграть одно из таких соревнований, а Сидоренко отобраться не смог. В женском турнире Россию на Олимпиаде представляли Яна Носкова и Полина Михайлова.

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В Токио Скачков дошел до третьего круга, где уступил со счетом 0-4 бронзовому призеру в личном разряде и серебряному в командном представителю Германии Дмитрию Овчарову. Носкова и Михайлова завершили свои выступления во втором круге.

На Паралимпийских играх теннисисты из России показали высокий класс игры. Так же как на Играх в Лондоне, российские паралимпийцы не остались без золотых медалей. Елена Прокофьева выиграла золото, Маляк Алиева и Виктория Сафонова завоевали серебряные награды, а Юрий Ноздрунов, Раиса Чебаника, Надежда Пушпашева и женская команда (Сафонова, Алиева и Чебаника) - бронзовые.

Командный чемпионат Европы в Румынии

Российские спортсмены отправлялись в Клуж-Напоку в статусе аутсайдеров. За мужскую команду выступили все участники личного чемпионата Европы (Кацман, Гребнев, Сидоренко, Скачков) и Александр Шибаев, а за женскую сыграли Носкова, Михайлова, Ольга Воробьева и Мария Тайлакова. Из-за того, что из каждой группы выходила только одна сборная, плей-офф фактически начинался на групповом этапе.

Женская сборная ожидаемо обыграла гречанок (3-0), но затем уступила представительницам Люксембурга (1-3), за которых выступает двукратная чемпионка мира 1983 года в составе китайской команды 58-летняя Ни Сялянь. Мужчины не испытали трудностей в матче с нидерландцами (3-0), а затем сенсационно переиграли одну из сильнейших команд Европы - сборную Франции (3-0). В одной из встреч матча против французов Сидоренко обыграл чемпиона Европы Эммануэля Лебессона (3-2). Мужская сборная России впервые за восемь лет вышла из группы на чемпионате Европы.

Драматично складывался четвертьфинальный матч против сборной Австрии: российские теннисисты уступали со счетом 0-2, однако в третьей игре матча произошел перелом, и сборная России одержала победу. Затем в полуфинале всухую были обыграны шведы (3-0), занимающие пятое место в мировом командном рейтинге. В том матче Кацман обыграл финалиста чемпионата мира в одиночном разряде Трулса Мёрегорда (3-2). Впервые в истории сборная России вышла в финал командного чемпионата Европы, ранее сборная СССР дважды выходила в финал турнира, но никогда его не выигрывала.

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В финальном матче сборная России встретилась с победителем последних двух чемпионатов Европы командой Германии. Несмотря на общий счет 3-1 в пользу немцев, каждый матч проходил в упорной борьбе - три встречи из четырех завершились в решающей партии. Гребнев обыграл Бенедикта Дуду (3-2), затем серебряный призер Олимпийских игр Патрик Франциска оказался сильнее Кацмана (3-2). В четвертой встрече Гребнев уступил Франциске (2-3).

Матыцин вновь отметил достижение российских теннисистов. "Наши ребята добились исторического успеха: сборная России впервые вышла в финал командного европейского первенства и выиграла серебряные награды, российская команда стала главной сенсацией турнира, блестяще преодолела все раунды, обыграла признанных фаворитов", - сказал ТАСС министр спорта.

Успехи на молодежных и юниорских турнирах

Россияне успешно выступали не только на взрослом уровне, но и на молодежном. На прошедшем в ноябре чемпионате Европы они выиграли награды во всех дисциплинах. Гребнев с Кацманом взяли бронзу в мужском парном разряде. В одиночном турнире Гребнев завоевал серебро, а Кацман - бронзовую награду, в женском одиночном разряде серебряную медаль выиграла Тайлакова, также она взяла бронзу в турнире смешанных пар с Сидоренко и женских - вместе с Элизабет Абраамян.

С молодежного чемпионата мира в Португалии россияне увезли пять медалей, две из них - золотые.

Программу соревнований открыли командные турниры, в которых российские спортсмены завоевали три награды. Юношеская сборная России (до 15 лет) в составе: Илья Конюхов, Роман Виноградов, Алексей Самохин и Серафим Орлов - в финале победила со счетом 3-1 команду США. Команда девушек, которую представляли Злата Терехова, Анастасия Иванова, Есения Широкова и Кристина Курилкина, завоевала серебряные медали, уступив в финале сборной Японии. Молодежная мужская команда (до 19 лет), за которую выступали Гребнев, Сидоренко, Дамир Ахметсафин и Владислав Макаров, в финале уступила китайцам.

Успех в командных соревнованиях россияне закрепили высокими результатами в парном разряде. Гребнев и Сидоренко в финале парного турнира отыгрались со счета 0-2 у венгра Чабу Андраша и хорвата Ивора Бана. По ходу решающей, пятой партии командам не удавалось создать отрыв, и в напряженной борьбе со счетом 11:9 ее выиграли российские теннисисты, эта победа стала первой для России на чемпионатах мира среди игроков до 19 лет. В парном разряде юношеских соревнований Конюхов с Виноградовым завоевали серебряные медали.

Российские клубы в Лиге чемпионов

В главном клубном турнире Европы Россию традиционно представляют УГМК из Верхней Пышмы и оренбургский "Факел", который является одним из самых титулованных клубов Европы - команда побеждала в турнире пять раз (второй результат в истории). УГМК дважды выходил в финал и оба раза уступал "Факелу". За оренбургскую команду выступают Шибаев, экс-первая ракетка мира белорус Владимир Самсонов, Овчаров, бразилец Уго Кальдерано (четвертая ракетка мира), Линь Юньжу (6) из Тайваня, а также двукратный чемпион Европы Маркош Фрейташ (24) из Португалии.

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За УГМК играют англичанин Лиам Пичфорд (14), датчанин Джонатан Грот (33) и хорват Томислав Пуцар (37), в заявку команды на Лигу чемпионов также входят россияне Александр Тютрюмов (242) и не имеющие мирового рейтинга Конюхов, Орлов, Рамис Туйчиев и Мирон Васильев, которые пока не получили своего шанса выступить на турнире.

В текущем сезоне обе российские команды вышли в плей-офф с первых мест групп. "Факел" одержал три победы в трех матчах, обыграв германский "Нью-Ульм", за который выступают Кацман и Сидоренко под руководством бронзового призера чемпионата мира Дмитрия Мазунова, польскую "Богорию" и чешский "Эль-Нино". В матче "Факела" против "Нью-Ульма" Кацман обыграл Юньжу. УГМК выиграл два матча из трех, команда обыграла австрийский "Винер Нойштадт" и итальянскую "Мессину", но уступила французскому "Эннебону", за который выступает россиянин Саади Исмаилов.

В четвертьфинале "Факел" сыграет против португальского "Спортинга". Победитель этой пары встретится в полуфинале с лучшей командой противостояния УГМК и "Нью-Ульма", что обеспечивает присутствие россиян в полуфинале турнира, а в случае победы "Факела" над португальским клубом - и в финале. Четвертьфинальные встречи пройдут с 12 по 23 января, точные даты матчей команд пока неизвестны.

Небывалый успех

Гребнев, Кацман и Сидоренко пока не входят в топ-150 лучших игроков мирового рейтинга, но они стали главным открытием года в настольном теннисе. В столь юном возрасте они добились таких успехов на взрослом уровне, каких многие российские теннисисты не добивались за всю свою карьеру. Спортсмены играли на равных и побеждали сильнейших игроков планеты, которые являются призерами Олимпийских игр, чемпионатов мира и Европы. Учитывая, что старшему из них только 20 лет, мужская сборная России имеет все шансы закрепиться в элите мирового спорта на ближайшие 10-15 лет.

Не стоит забывать и о юношах, побеждавших на чемпионате мира среди спортсменов не старше 15 лет. Успехи девушек на молодежном уровне также внушают надежду, что в ближайшем будущем они последуют примеру сверстников из мужской команды и будут выигрывать медали в следующих сезонах среди взрослых теннисистов.

Уходящий год стал самым успешным в истории российского настольного тенниса - наши спортсмены завоевали 20 медалей на международных соревнованиях. На европейском уровне россияне выигрывали награды во всех турнирах. Теперь осталось подтвердить свой высокий уровень на мировой арене.

Даниил Сорокин

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Летние олимпийские виды спортаМатыцин, Олег Васильевич
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