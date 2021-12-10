Футбольное приложение "Правила игры" стало доступно на русском языке

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Академия Российского футбольного союза (РФС) завершила работу по внедрению русскоязычной версии "Правил игры" в официальное приложение Международного совета футбольных ассоциаций (IFAB). Об этом сообщает пресс-служба РФС.

"Правила футбола" - основополагающий документ, без знания которого невозможно добиться полного понимания игры, - сказала руководитель академии РФС Ирина Баранова. - Впервые в истории официальное приложение "IFAB Правила игры" доступно на русском языке. Данный шаг позволит сделать доступ к официальному переводу правил простым как никогда ранее".

Секретарь IFAB Лукас Брюд полагает, что таким образом академия РФС способствует развитию мирового футбола. "Внедряя русскую версию приложения "IFAB Правила игры", академия РФС вносит значительный вклад в мировое футбольное сообщество, - сказал он. - Доступность "Правил игры" на всех уровнях - ключевой аспект в работе, направленной на увеличение количества понимающих их людей по всему миру. Благодаря академии РФС сегодня был сделан большой шаг в этом направлении".

Ежегодно 10 декабря отмечается Всемирный день футбола.