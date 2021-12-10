Бой Егорова в Екатеринбурге не состоится из-за проблем со здоровьем у соперника

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Бой за титул суперчемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в тяжелом весе (до 90,7 кг) между россиянином Алексеем Егоровым и представителем Франции Арсеном Гуламиряном, который должен был состояться в пятницу в Екатеринбурге, отменен из-за проблем со здоровьем у Гуламиряна. Об этом ТАСС сообщили организаторы поединка.

Гуламирян должен был провести третью защиту титула.

"Сегодня днем команда Гуламиряна приняла решение сняться с боя, о чем уведомила менеджмент Всемирной боксерской ассоциации. Таким образом, главным событием турнира RCC Boxing Promotions станет бой между уральским боксером Евгением Ляшковым и Арменом Атаевым", - говорится в сообщении.

В субботу в Екатеринбурге пройдет еще один турнир по боксу, который возглавит бой за титул WBA Super между Дмитрием Биволом и Умаром Саламовым.

В марте 2020 года Егоров в Казани победил чеха Василя Дуцара решением судей в поединке за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии WBA.