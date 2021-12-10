{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Летние олимпийские виды спорта
Обновлено 

Российский штангист Гараев завоевал бронзу чемпионата мира в весе до 67 кг

Победил в соревнования Достон Йокубов из Узбекистана
Зулфат Гараев EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV
Описание
Зулфат Гараев
© EPA-EFE/MAXIM SHIPENKOV

ТАШКЕНТ, 10 декабря. /ТАСС/. Россиянин Зулфат Гараев занял третье место на чемпионате мира по тяжелой атлетике в весовой категории до 67 кг. Соревнования проходят в Ташкенте.

Спортсмен показал результат 315 кг (146 кг в рывке + 169 кг в толчке). Чемпионом мира стал Достон Йокубов из Узбекистана (324 кг; 144+180), серебро завоевал представитель Колумбии Франсиско Москера (316 кг; 137+179). Гараев стал обладателем малой золотой медали в рывке.

Соревнования в Ташкенте продлятся до 17 декабря. В рамках чемпионата мира будут разыграны 20 комплектов наград (в 10 весовых категориях у мужчин и женщин). Первоначально турнир должен был пройти в Перу, однако из-за пандемии коронавируса в сентябре Международная федерация тяжелой атлетики приняла решение перенести соревнования в столицу Узбекистана. На чемпионате мира в Ташкенте российские спортсмены выступают под флагом Федерации тяжелой атлетики России (Russian Weightlifting Federation).

Гараеву 21 год, он является чемпионом Европы среди юниоров.

В новость была внесена правка (16:02 мск) - передается с исправлением результата победителя, верно - 324 кг.

Теги
Летние олимпийские виды спорта
Бокс
Бой Егорова в Екатеринбурге не состоится из-за проблем со здоровьем у соперника
Представитель Франции Арсен Гуламирян должен был защитить титул чемпиона мира
Читать полностью