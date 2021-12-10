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Летние олимпийские виды спорта

Вдовин поддержал идею МОК включить скейтбординг в программу Олимпийских игр 2028 года

В четверг исполнительный комитет Международного олимпийского комитета предложил включить в программу соревнований в Лос-Анджелесе скейтбординг, скалолазание и серфинг

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Предложение включить скейтбординг в программу летних Олимпийских игр 2028 года в Лос-Анджелесе показывает, что Международный олимпийский комитет (МОК) делает особую ставку на привлечение молодежной аудитории. Такое мнение высказал президент Федерации скейтбординга России Илья Вдовин, комментарий которого приводит пресс-служба организации.

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В четверг стало известно, что исполком МОК предложил включить в программу летних Игр 2028 года в Лос-Анджелесе скалолазание, серфинг и скейтбординг, учитывая их успешность при проведении Олимпиады в Токио в 2021 году.

"Многие говорили, что скейтбординг и Олимпиада сложно совместимы и вряд ли наш вид спорта задержится в программе Игр после Токио или Парижа, - сказал Вдовин. - Сегодня МОК показал всем скептикам, что делает особую ставку на действительно народные молодежные дисциплины. К тому же результаты токийской Олимпиады в части охвата спортсменов в социальных сетях и в диджитал великолепны: три из 10 самых популярных атлета Олимпиады - скейтбордисты".

Летние Олимпийские игры в Лос-Анджелесе планируется провести с 21 июля по 6 августа 2028 года.

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