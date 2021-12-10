Прощание с бывшим главным тренером "Ростова" Игорем Гамулой прошло в Ростове-на-Дону

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 10 декабря. /ТАСС/. Прощание с бывшим главным тренером футбольного клуба "Ростов" Игорем Гамулой, работавшим с основным и молодежным составами, прошло в пятницу в Ростове-на-Дону. Об этом ТАСС сообщил первый заместитель председателя Федерации футбола Ростовской области Сергей Порядин.

Гамула ушел из жизни 8 декабря в возрасте 61 года.

"В Ростове прошло сегодня прощание с Игорем Васильевичем Гамулой. Похоронили на Северном кладбище. Были главный тренер сборной России [Валерий] Карпин, председатель Федерации футбола Ростовской области [Николай] Сардак, многие другие футболисты, которые его знали", - сказал собеседник агентства.

В качестве игрока Гамула выступал за луганскую "Зарю", ростовский СКА, с которым выиграл Кубок СССР, "Ростсельмаш" (ныне - "Ростов"), волгодонский "Атоммаш" и херсонский "Кристалл".

В качестве тренера Гамула возглавлял "Ростов" в 2014 году, в разное время он тренировал молодежную команду клуба, а также работал в должности селекционера. Также он тренировал украинские клубы "Таврия" и "Закарпатье", новороссийский "Черноморец", латвийскую "Даугаву" и московский "Гераклион".