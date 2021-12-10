Слуцкая назвала фигуристок, которых считает главными претендентками на участие в Олимпиаде

ВОЛГОГРАД, 10 декабря. /ТАСС/. Фигуристки Елизавета Туктамышева, Камила Валиева, Александра Трусова и Анна Щербакова являются главными претендентками на участие в Олимпиаде-2022 в Пекине. Об этом на пресс-конференции в Волгограде в пятницу сообщила рекордсменка чемпионатов Европы и призер Олимпийских игр Ирина Слуцкая.

"На сегодняшний день у нас достаточное количество подготовленных спортсменов, которые имеют возможность занять первые три места, чтобы отобраться на Олимпийские игры. Для меня самые яркие претенденты - Туктамышева, Валиева, Трусова и Щербакова", - сказала Слуцкая.

Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.