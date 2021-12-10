Суд в Петербурге оштрафовал тренера Ильина за неповиновение полиции

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 10 декабря. /ТАСС/. Московский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал заслуженного тренера России Александра Ильина на сумму 3 тыс. рублей за неповиновение сотрудникам полиции в аэропорту Пулково. На заседание Ильин не явился, его интересы представляли защитники, сообщили в пятницу в объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга.

"Московский районный суд г. Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности Александра Ильина за совершение правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 19.3 КоАП РФ. Суд, исследовав все материалы дела, назначил Ильину штраф в размере 3 тыс. рублей", - говорится в сообщении пресс-службы.

Ранее суд трижды переносил заседание по инциденту с Ильиным: в первый раз (24 ноября) тренер отказался надевать маску перед началом процесса, а после (25 ноября) обратился в частную клинику с жалобами на высокое давление и оформил себе больничный. В отсутствие Ильина защита просила приобщить к материалам дела медицинские документы. Согласно им у мужчины были зафиксированы множественные ушибы (как указывала защита, в связи с применением к нему физической силы сотрудниками полиции).

После отказа Ильина надеть маску в суде 24 ноября на него был составлен протокол по ст. 8.6.1 Закона СПб от 31.05.2010 №273-70 "Об административных правонарушениях в Санкт-Петербурге" (нарушение требований, направленных на введение и обеспечение режима повышенной готовности в городе).

22 ноября Александр Ильин и его воспитанница, трехкратная чемпионка мира по плаванию в ластах Виталина Симонова должны были вылететь из Санкт-Петербурга после проходившего в городе чемпионата России по плаванию. Однако в аэропорту Пулково мужчина отказался надеть маску, после чего администрация вызвала полицию. В ответ на требования последних он оказал им неповиновение, правоохранители применили к нему физическую силу. В отношении тренера составили протокол по статье 19.3 КоАП РФ (неповиновение законному распоряжению или требованию сотрудника полиции), Симонова стала фигурантом уголовного дела по статье 319 УК РФ (оскорбление представителя власти), ей избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде.