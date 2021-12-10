ТАСС, 10 декабря. Российский нападающий казанского "Ак Барса" Данис Зарипов провел 1300-й матч в чемпионатах России по хоккею.

Он вышел на площадку в домашнем матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) против нижнекамского "Нефтехимика". На данный момент счет в матче 1:0 в пользу команды из Нижнекамска.

Зарипову 40 лет, он является рекордсменом чемпионатов России по количеству проведенных матчей. На его счету 904 матча за "Ак Барс", 301 - за магнитогорский "Металлург", 95 - за челябинский "Мечел". Всего он набрал в национальных чемпионатах 968 (430 голов + 538 передач) очков. Он также является вторым снайпером в истории отечественного хоккея.

Зарипов является шестикратным чемпионом России, пятикратным обладателем Кубка Гагарина, обладателем Кубка европейских чемпионов. В составе сборной России он трижды выигрывал чемпионат мира (2008, 2009, 2014), становился серебряным (2015) и бронзовым (2007) призером мировых первенств. Текущий сезон - последний для россиянина в карьере.