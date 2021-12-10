СКА победил "Металлург" и одержал пятую победу подряд в КХЛ

ТАСС, 10 декабря. Петербургский СКА со счетом 5:1 победил магнитогорский "Металлург" в матче регулярного чемпионата Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Встреча прошла на арене "Металлург" в Магнитогорске.

Заброшенными шайбами в составе петербургской команды отметились Антон Бурдасов (1-я минута), Никита Гусев (15, 54), Даниил Пыленков (45) и Андрей Кузьменко (58), у "Металлурга" отличился Денис Зернов (46).

Подопечные Валерия Брагина одержали пятую победу кряду в нынешнем розыгрыше регулярного чемпионата и располагаются на второй строчке турнирной таблицы Западной конференции, набрав 53 очка в 38 играх. "Металлург" лидирует в Восточной конференции, набрав 59 очков в 38 матчах.

В следующем матче петербуржцы примут московское "Динамо" 12 декабря. Подопечные Ильи Воробьева в этот же день дома сыграют с омским "Авангардом".