Чабан: скелетонистка Никитина не выиграла медаль в Винтерберге из-за ошибки на старте

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Российская скелетонистка Елена Никитина имела все шансы выиграть медаль на этапе Кубка мира в германском Винтерберге, однако осталась вне подиума из-за серьезной ошибки, допущенной в начале первого заезда. Об этом ТАСС сообщил главный тренер сборной России по бобслею и скелетону Данил Чабан.

Никитина после первого заезда занимала четырнадцатое место, однако во второй попытке она уступила только будущей победительнице Кимберли Бос из Нидерландов, после чего переместилась на итоговую шестую позицию.

"Лена стопроцентно сегодня была бы на подиуме, если бы не допустила ошибку в начале первого заезда, где растеряла всю стартовую скорость, - сказал Чабан. - Сегодня и Юля Канакина почему-то неважно выступила в первой попытке. Однако второй заезд им удался, особенно Лене, которая установила рекорды стартового разгона и трека". Рекорд трека в заключительной попытке был улучшен Бос.

Главный тренер отметил также успех Александра Третьякова, одержавшего в Винтерберге вторую в сезоне победу на этапах Кубка мира. "Саша в очередной раз проявил себя как суперпрофессионал", - подчеркнул собеседник агентства.

Следующий этап Кубка мира по скелетону пройдет 17 декабря в германском Альтенберге.