Песков: Непомнящий - блестящий шахматист, но был слабее в матче против Карлсена

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий, несмотря на свои блестящие способности, был слабее в матче за мировую шахматную корону против норвежца Магнуса Карлсена. Такое мнение ТАСС высказал в пятницу пресс-секретарь президента РФ, председатель попечительского совета Федерации шахмат России Дмитрий Песков.

"Непомнящий - блестящий шахматист. Но он был слабее", - сказал Песков, комментируя поражение российского шахматиста.

По итогам 11 партий матча в Дубае Карслсен выиграл со счетом 7,5:3,5.

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.