Непомнящий заявил, что постарается понять причины провала в матче за звание чемпиона мира

ДУБАЙ /ОАЭ/, 10 декабря. /ТАСС/. Россиянин Ян Непомнящий будет анализировать матч за мировую шахматную корону с норвежцем Магнусом Карлсеном, чтобы понять, почему его игра развалилась после пяти партий турнира. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира. Встреча проходила в Дубае. По итогам 11 партий Карслсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5. Изначально шахматисты должны были провести 14 партий с классическим контролем времени.

"Это важный опыт. Конечно, я планировал, что матч пойдет по другому сценарию, в целом у меня было больше шансов, чем я ожидал, - сказал Непомнящий. - Теперь мне надо проанализировать свое выступление, понять, почему так все произошло. Если бы я знал, что произошло со мной после пятой партии, я бы ответил, сумел что-то сделать, мне надо взять какое-то время и понять, что пошло не так".

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.