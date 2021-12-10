Смагин назвал катастрофой несвойственное для Непомнящего качество игры в матче с Карлсеном

В пятницу Непомнящий досрочно проиграл норвежцу Магнусу Карлсену, который в четвертый раз защитил титул чемпиона мира.

"Все сходятся во мнении, что переломной партией была шестая, где в очень сложной обоюдоострой борьбе Карлсен провел окончание лучше, - сказал Смагин. - Многие считают, что эта партия предопределила окончательный исход - крайне пренеприятный для Яна и его болельщиков. Я склонен считать так же, но в целом стратегия, которой он придерживался, не понравилась".

"Мне показалось, что этот матч он прожил чьей-то чужой жизнью. Он динамичный, рисковый, и за это его и любят. Здесь же в матче партии были как подарок Карлсену, который прекрасно ориентируется в таких позициях. Стоило чуть дать слабину, как оказалось, что и психология Яна подвела. Главная ошибка - надо было с самого начала играть в своем стиле. Это вообще было правильно, и только так можно было рассчитывать на решающий перевес", - добавил собеседник ТАСС.

Смагин также отметил, что именно аккуратное, несвойственное для Непомнящего качество игры предопределило результат.

"Результат матча - это катастрофа, убивает не счет, а качество игры. Остается пожелать как можно быстрее восстановиться, меньше чем через год [Всемирная шахматная] олимпиада, он нужен сборной России, но есть большая тревога, как подействует на него этот проигрыш. Может, для Яна, человека с такой тонкой психикой, подготовка должна была быть более облегченной, перегружать его перед матчами хитроумной тактикой и стратегией не следовало. Он больше художник, а художнику надо давать простор для импровизации", - заключил гроссмейстер.