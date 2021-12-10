Карлсен заявил, что не ожидал досрочной победы над Непомнящим в матче на первенство мира

ДУБАЙ /ОАЭ/, 10 декабря. /ТАСС/. Норвежец Магнус Карлсен не ожидал, что досрочно одержит победу над россиянином Яном Непомнящим в матче за звание чемпиона мира по шахматам. Об этом он рассказал журналистам.

В пятницу Карлсен черными фигурами обыграл Непомнящего в 11-й партии матча за мировую шахматную корону и досрочно защитил титул чемпиона мира. Встреча проходила в Дубае. По итогам 11 партий Карслсен выиграл матч со счетом 7,5:3,5. Изначально шахматисты должны были провести 14 партий с классическим контролем времени.

"После пяти партий были ничьи, и у меня не было никаких шансов. Но затем все перевернулось и пошло по моему плану. Шестая партия была просто великолепной - это была настоящая битва, которая решила все", - сказал Карлсен.

"В целом Ян не смог показать свою лучшую форму - это обидно, но такое случается. Когда в какой-то момент не помогает даже подготовка, и ты не знаешь, что делать. Я не ожидал, что матч закончится так быстро. Пожалуй, я сравню этот матч с нашей игрой с [Вишванатаном] Анандом в 2014 году", - добавил норвежец.

Карлсену 31 год, он занимает первое место в рейтинге Международной шахматной федерации (FIDE). Норвежец удерживает звание чемпиона мира с 2013 года, тогда он обыграл представителя Индии Вишванатана Ананда. В 2014 году в матче с Анандом он защитил титул, в 2016 году Карлсен обыграл в матче за мировую шахматную корону россиянина Сергея Карякина, в 2018-м - американца Фабиано Каруану.

Непомнящему 31 год, в рейтинге FIDE он идет на пятой строчке. Россиянин становился чемпионом Европы в 2010 году, в составе сборной России дважды (2013, 2019) выигрывал командный чемпионат мира, в 2021 году выиграл турнир претендентов.