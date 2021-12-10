Матч РПЛ ЦСКА - "Арсенал" в случае его проведения состоится без зрителей

МОСКВА, 10 декабря. /ТАСС/. Матч 18-го тура Тинькофф - Российской премьер-лиги (РПЛ) между московским ЦСКА и тульским "Арсеналом" запланировано провести без зрителей. Об этом сообщает пресс-служба армейцев.

"В связи с неблагоприятными погодными условиями в течение дня действительно обсуждался вопрос о переносе матча на резервную дату. В итоге решение о проведении встречи будет принято завтра делегатом на стадионе "ВЭБ-Арена" в присутствии двух команд. Также в данный момент на стадионе ведутся технические работы по исправлению недостатков, выявленных по результатам встречи с "Зенитом". В связи с этим матч ЦСКА - "Арсенал" пройдет без зрителей", - говорится в сообщении.

Встреча запланирована на субботу, начало - в 16:30 мск.